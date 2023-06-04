Глава Крыма Аксёнов: ПВО России ночью сбила 5 вражеских БПЛА над территорией полуострова

В Крыму за ночь на 4 июня силы противовоздушной обороны уничтожили пять вражеских беспилотных летательных аппаратов. Еще четыре дрона были выведены из строя с использованием средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале, пишет РИА Новости

Он также проинформировал, что в итоге падения одного из БПЛА были разбиты окна в трех домах частного сектора и двух автомобилях в городе Джанкой. В результате этой атаки пострадавших нет. Аксенов призвал жителей сохранять самообладание и узнавать сведения только из подтвержденных каналов.

Вооруженные силы Украины систематически предпринимают попытки атаковать Крым и, в частности, Севастополь с использованием беспилотников. В минувшем месяце с использованием средств ПВО было обезврежено и сбито шесть дронов в разных районах полуострова.

На территории Крыма сохраняется желтый уровень террористической опасности без каких-либо ограничений по времени.