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ВС РФ пресекли попытку ВСУ прорыва через Днепр

04 июня 2023 09:44
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Вооруженными силами группировки «Днепр» были сорваны предпринятые Вооруженными силами Украины попытки прорваться через реку Днепр и добраться до островов Великий и Бокаевский, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомого с ситуацией.

За прошедшие сутки силами группировки были нанесены огневые удары, в ходе которых было уничтожено 37 военнослужащих ВСУ, два плавсредства и два пикапа. При этом 23 боевика были ранены.

В предшествующие месяцы в Министерстве обороны РФ докладывали о предотвращении десантов украинских диверсантов на левобережье Днепра.

# Международная политика

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