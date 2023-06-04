ВС РФ пресекли попытку ВСУ прорыва через Днепр

Вооруженными силами группировки «Днепр» были сорваны предпринятые Вооруженными силами Украины попытки прорваться через реку Днепр и добраться до островов Великий и Бокаевский, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомого с ситуацией.

За прошедшие сутки силами группировки были нанесены огневые удары, в ходе которых было уничтожено 37 военнослужащих ВСУ, два плавсредства и два пикапа. При этом 23 боевика были ранены.

В предшествующие месяцы в Министерстве обороны РФ докладывали о предотвращении десантов украинских диверсантов на левобережье Днепра.