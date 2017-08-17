Крупный пожар на складе лакокрасочный изделий произошел в Москве: всю ночь с огнем боролись 200 спасателей

Новости России. Жители северо-запада Москвы провели неспокойную ночь. Здесь произошел крупный пожар на складе лакокрасочных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огненное зарево было видно на десятки километров вокруг. А черный едкий дым быстро проник в квартиры. Все это сопровождалось оглушительными взрывами. Площадь возгорания превысила 15 тысяч квадратных метров.