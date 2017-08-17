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Крупный пожар на складе лакокрасочный изделий произошел в Москве: всю ночь с огнем боролись 200 спасателей

17 августа 2017 07:15
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Новости России. Жители северо-запада Москвы провели неспокойную ночь. Здесь произошел крупный пожар на складе лакокрасочных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупный пожар на складе лакокрасочный изделий произошел в Москве: всю ночь с огнем боролись 200 спасателей-1

Огненное зарево было видно на десятки километров вокруг. А черный едкий дым быстро проник в квартиры. Все это сопровождалось оглушительными взрывами. Площадь возгорания превысила 15 тысяч квадратных метров.

Крупный пожар на складе лакокрасочный изделий произошел в Москве: всю ночь с огнем боролись 200 спасателей-4

С огнем боролись 200 спасателей, была задействована авиация. Справиться с пожаром смогли лишь к утру. Сейчас специалисты замеряют концентрацию вредных веществ, которые могли попасть в воздух с продуктами горения. Причины пожара пока неизвестны.

# Пожар

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