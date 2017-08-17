Во время строительных работ в Германии обнаружили бомбу времен Второй мировой войны

Новости Беларуси. В немецком Хильдесхайме обнаружили бомбу времен Второй мировой. В связи с потенциальной опасностью из города эвакуировали 10 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В немецком Хильдесхайме обнаружили бомбу времен Второй мировой. В связи с потенциальной опасностью из города эвакуировали 10 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бомбу обнаружили во время строительных работ. Бригада экспертов на месте работает чрезвычайно осторожно. Недалеко оттуда находятся несколько объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе кафедральный собор Хильдесхайма и Церковь Святого Михаила.