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Во время строительных работ в Германии обнаружили бомбу времен Второй мировой войны

17 августа 2017 07:10
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Новости Беларуси. В немецком Хильдесхайме обнаружили бомбу времен Второй мировой. В связи с потенциальной опасностью из города эвакуировали 10 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время строительных работ в Германии обнаружили бомбу времен Второй мировой войны-1

Бомбу обнаружили во время строительных работ. Бригада экспертов на месте работает чрезвычайно осторожно. Недалеко оттуда находятся несколько объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе кафедральный собор Хильдесхайма и Церковь Святого Михаила.

# Оружие и боеприпасы

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