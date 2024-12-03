В Чикаго неизвестный открыл огонь по людям

Очередной случай массовой стрельбы в США. В Чикаго неизвестный открыл огонь на вечеринке. Жертвами инцидента стали три человека, еще пятеро получили ранения, некоторые – в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воспользовавшись возникшей паникой нападавший сумел скрыться с места преступления. Полиции не удалось задержать подозреваемого по горячим следам. Пока неизвестно действовал он в одиночку или у злоумышленника были сообщники. Мотивы также неясны. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.