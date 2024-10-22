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15-летний подросток расстрелял родных в Вашингтоне

22 октября 2024 10:55
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Ужасная трагедия сотрясла штат Вашингтон. 15-летний подросток расстрелял родных. В списке погибших пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15-летний подросток расстрелял родных в Вашингтоне-2

Выжить удалось лишь одному члену семьи. Он доставлен в больницу с тяжелыми ранениями. О стрельбе в Фолс-Сити утром заявили свидетели. Прибывшей на место полиции удалось задержать стрелка. Его отправили в исправительное учреждение для несовершеннолетних в округе Кинг. Мотивы нападавшего пока не известны. 

Правоохранители сообщают, что степень родства убитых пока не установлена. Тем не менее в полиции считают, что поводом для стрельбы стал некий конфликт. Свет на историю может пролить судебное слушание, которое запланировано уже на сегодняшний вечер.

# ЧП

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