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Илон Маск связал обострение украинского конфликта с Южной Кореей

22 октября 2024 11:05
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По словам Илона Маска, обострение конфликта на Украине вызвано возможным отправлением в Украину военных специалистов со стороны Южной Кореи в связи с присутствием в зоне боев войск КНДР. Об этом пишет РИА Новости.

По сообщению информационного агентства Yonhap, Сеул хочет отправить туда специалистов для допросов и изучения тактики, а также рассматривает вопрос об отправке летальных вооружений и увеличении помощи ВСУ.

Представители Северной Кореи в ООН называют эти утверждения «беспочвенными слухами». Ранее лидер РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не обращалась с запросом о привлечении вооруженных сил КНДР и не видит в этом необходимости.

# Международная политика

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