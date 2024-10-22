Илон Маск связал обострение украинского конфликта с Южной Кореей

По словам Илона Маска, обострение конфликта на Украине вызвано возможным отправлением в Украину военных специалистов со стороны Южной Кореи в связи с присутствием в зоне боев войск КНДР. Об этом пишет РИА Новости.

По сообщению информационного агентства Yonhap, Сеул хочет отправить туда специалистов для допросов и изучения тактики, а также рассматривает вопрос об отправке летальных вооружений и увеличении помощи ВСУ.

Представители Северной Кореи в ООН называют эти утверждения «беспочвенными слухами». Ранее лидер РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не обращалась с запросом о привлечении вооруженных сил КНДР и не видит в этом необходимости.