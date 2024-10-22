Израиль и Ливан продолжают обмен ударами. Ближневосточный регион снова сотрясают взрывы. «Хезболла» атаковала пригород Тель-Авива. Целью стала база военной разведки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, обстрелам подвергся населенный пункт в окрестностях израильской столицы. О погибших и пострадавших в результате атак информации пока нет. В небе над Израилем по-прежнему звучат сирены воздушной тревоги. ЦАХАЛ сообщает о перехвате ракет.

Минувшей ночью под ударами оказался и Ливан. ВВС Израиля провели массированные авиаудары по его столице. За сегодня атак по Бейруту было как минимум 13. Жертвами стали четыре человека, ранены более 20. Снаряды упали в жилом квартале.