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«Хезболла» атаковала пригород Тель-Авива

22 октября 2024 10:46
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Израиль и Ливан продолжают обмен ударами. Ближневосточный регион снова сотрясают взрывы. «Хезболла» атаковала пригород Тель-Авива. Целью стала база военной разведки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хезболла» атаковала пригород Тель-Авива-2

Кроме того, обстрелам подвергся населенный пункт в окрестностях израильской столицы. О погибших и пострадавших в результате атак информации пока нет. В небе над Израилем по-прежнему звучат сирены воздушной тревоги. ЦАХАЛ сообщает о перехвате ракет. 

Минувшей ночью под ударами оказался и Ливан. ВВС Израиля провели массированные авиаудары по его столице. За сегодня атак по Бейруту было как минимум 13. Жертвами стали четыре человека, ранены более 20. Снаряды упали в жилом квартале.

# Палестина-Израиль

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