Асад оставил пост президента и уехал из Сирии в РФ

Башар Асад оставил пост главы Сирии и уехал из страны, поручив передать власть мирным путем. Российская сторона в этих переговорах не принимала участия, отмечается в заявлении МИД РФ. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, что Россия находится в контакте со всеми группами представителей сирийской оппозиции и выступает в поддержку усилий по созданию инклюзивного политического процесса.

Также предпринимаются меры по обеспечению безопасности граждан России в Сирии, а военные базы находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

Позже в Кремле сообщили, что экс-президент Сирии Башар Асад прибыл в Российскую Федерацию и получил убежище. Москва требует возобновить переговорный процесс по разрешению ситуации в Сирии под эгидой ООН.