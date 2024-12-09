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Асад оставил пост президента и уехал из Сирии в РФ

09 декабря 2024 08:28
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Башар Асад оставил пост главы Сирии и уехал из страны, поручив передать власть мирным путем. Российская сторона в этих переговорах не принимала участия, отмечается в заявлении МИД РФ. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, что Россия находится в контакте со всеми группами представителей сирийской оппозиции и выступает в поддержку усилий по созданию инклюзивного политического процесса.

Также предпринимаются меры по обеспечению безопасности граждан России в Сирии, а военные базы находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

Позже в Кремле сообщили, что экс-президент Сирии Башар Асад прибыл в Российскую Федерацию и получил убежище. Москва требует возобновить переговорный процесс по разрешению ситуации в Сирии под эгидой ООН. 

# Международная политика

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