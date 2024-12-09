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Как минимум 2 человека погибли при мощном шторме «Дарраг» в Великобритании

09 декабря 2024 08:27
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Как минимум два человека погибли при мощном шторме «Дарраг», который обрушился на Великобританию. Он принес с собой ураганный ветер скоростью свыше 100 километров в час и сильные дожди, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как минимум 2 человека погибли при мощном шторме «Дарраг» в Великобритании-2

Сотни поваленных деревьев перекрыли дороги и железнодорожные пути, оборвали линии электропередачи. Без электричества остались более 100 тысяч домов. Возникли перебои со связью, в целях безопасности закрыты несколько шоссе. Временно не работают два крупных аэропорта, по всей стране отменены сотни авиарейсов. Сильные повреждения получили несколько десятков зданий. По данным властей, от непогоды пострадали более трех миллионов человек. По прогнозам синоптиков, шторм начнет ослабевать уже 9 декабря.

# Природные катаклизмы

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