Белорусские олимпийцы присоединились к марафону «Наши дети» в Светлогорске

Личным примером стойкости и упорства в достижении целей гости поделились с детьми, которые ежедневно шаг за шагом преодолевают трудности со здоровьем. От Национального олимпийского комитета им подарили сенсорную комнату, спортивный инвентарь, конфеты и фрукты.

В Светлогорском центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации ребят и вовсе ждал новогодний сюрприз – встреча с известными спортсменами, чемпионами и призерами Олимпийских игр.

Виктор Лукашенко, глава Национального олимпийского комитета Беларуси: В акции принимаю участие, наверное, с самого зарождения. То есть сначала мы с отцом и братьями ездили, затем семьями. Сейчас со спортсменами выезжаем на эти мероприятия. Сложно ли выбрать место? Вы знаете, сложно. Мы всегда ищем те места, где меньше всего их посещают. И не так-то просто это сделать, потому что у нас вниманием окружены все подобные заведения.

Благотворительный марафон заглянул и в 7-й детский дом Минска. Воспитанники для гостей подготовили настоящее новогоднее шоу с песнями, танцами и стихами. А главные герои торжества Дед Мороз и Снегурочка превратили встречу в настоящую сказку для детей и взрослых.

Новый год для меня это что-то волшебное, ассоциируется с какими-то подарками, что вы собираетесь всей семьей.

Наталья Карпович, заместитель председателя Конституционного суда Беларуси:

Из года в год мы приезжаем в эту дружную семью и видим, как быстро они растут. Наши дети находятся под защитой государства, и мы сейчас должны сделать все, чтобы они помнили всегда в своей жизни, как мы их любим.

Ежегодный благотворительный марафон «Наши дети» охватит более миллиона детей – от малышей из многодетных и малообеспеченных семей до ребят, которые нуждаются в особом внимании и поддержке.