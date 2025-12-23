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Белорусские олимпийцы присоединились к марафону «Наши дети» в Светлогорске

23 декабря 2025 17:56
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Благотворительный марафон «Наши дети» заглянул в Волковысский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вольфович посетил Волковысский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Белорусские олимпийцы присоединились к марафону «Наши дети» в Светлогорске-2

В Светлогорском центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации ребят и вовсе ждал новогодний сюрприз – встреча с известными спортсменами, чемпионами и призерами Олимпийских игр. 

Личным примером стойкости и упорства в достижении целей гости поделились с детьми, которые ежедневно шаг за шагом преодолевают трудности со здоровьем. От Национального олимпийского комитета им подарили сенсорную комнату, спортивный инвентарь, конфеты и фрукты.

Белорусские олимпийцы присоединились к марафону «Наши дети» в Светлогорске-4

Виктор Лукашенко, глава Национального олимпийского комитета Беларуси:
В акции принимаю участие, наверное, с самого зарождения. То есть сначала мы с отцом и братьями ездили, затем семьями. Сейчас со спортсменами выезжаем на эти мероприятия. Сложно ли выбрать место? Вы знаете, сложно. Мы всегда ищем те места, где меньше всего их посещают. И не так-то просто это сделать, потому что у нас вниманием окружены все подобные заведения.

Белорусские олимпийцы присоединились к марафону «Наши дети» в Светлогорске-6

А в Минске позитивные эмоции и тепло семейного очага ощутили воспитанники Социально-педагогического центра Московского района.

Максим Рыженков принял участие в марафоне добра «Наши дети».

Белорусские олимпийцы присоединились к марафону «Наши дети» в Светлогорске-8

Благотворительный марафон заглянул и в 7-й детский дом Минска. Воспитанники для гостей подготовили настоящее новогоднее шоу с песнями, танцами и стихами. А главные герои торжества Дед Мороз и Снегурочка превратили встречу в настоящую сказку для детей и взрослых.

Белорусские олимпийцы присоединились к марафону «Наши дети» в Светлогорске-10

Новый год для меня это что-то волшебное, ассоциируется с какими-то подарками, что вы собираетесь всей семьей.

Белорусские олимпийцы присоединились к марафону «Наши дети» в Светлогорске-12

Наталья Карпович, заместитель председателя Конституционного суда Беларуси:
Из года в год мы приезжаем в эту дружную семью и видим, как быстро они растут. Наши дети находятся под защитой государства, и мы сейчас должны сделать все, чтобы они помнили всегда в своей жизни, как мы их любим.

Ежегодный благотворительный марафон «Наши дети» охватит более миллиона детей – от малышей из многодетных и малообеспеченных семей до ребят, которые нуждаются в особом внимании и поддержке.

# Благотворительность # Наталья Карпович # Виктор Лукашенко

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