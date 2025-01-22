Каллас: ЕС уже потратил на помощь Киеву 134 млрд евро

По словам главы дипслужбы Европейского союза Каи Каллас, ЕС уже выделено Украине 134 млрд евро, среди которых порядка 50 млрд – на вооружение, пишет ТАСС.

Каллас также сообщила, что, по информации на январь текущего года, Евросоюз подготовил 75 000 солдат для ВСУ. Политик выразила мнение, что при поддержке ЕС Киев «сможет победить» в конфликте.

В Брюсселе намерены оказывать поддержку Киеву даже без Америки, заявила Каллас.