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Каллас: ЕС уже потратил на помощь Киеву 134 млрд евро

22 января 2025 11:08
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По словам главы дипслужбы Европейского союза Каи Каллас, ЕС уже выделено Украине 134 млрд евро, среди которых порядка 50 млрд – на вооружение, пишет ТАСС.

Каллас: ЕС уже потратил на помощь Киеву 134 млрд евро-1

Фото: Pinterest

Каллас также сообщила, что, по информации на январь текущего года, Евросоюз подготовил 75 000 солдат для ВСУ. Политик выразила мнение, что при поддержке ЕС Киев «сможет победить» в конфликте. 

В Брюсселе намерены оказывать поддержку Киеву даже без Америки, заявила Каллас.

# Международная политика # Кая Каллас

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