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Двое канадцев погибли в результате стрельбы в мексиканской гостинице

22 января 2022 16:05
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Новости Мексики. Двое канадцев погибли, еще один получил ранения в результате стрельбы в мексиканской гостинице. Один из пострадавших умер в скорой, так и не доехав до больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое канадцев погибли в результате стрельбы в мексиканской гостинице-1

Полицейские предполагают, что нападавший был гостем отеля. К тому же, как заявили правоохранители, он известный преступник со стажем. Однако, как выяснилось, судимость имели и потерпевшие.

# Стрельба # Фотофакт

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