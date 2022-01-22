Двое канадцев погибли в результате стрельбы в мексиканской гостинице

Новости Мексики. Двое канадцев погибли, еще один получил ранения в результате стрельбы в мексиканской гостинице. Один из пострадавших умер в скорой, так и не доехав до больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Мексики. Двое канадцев погибли, еще один получил ранения в результате стрельбы в мексиканской гостинице. Один из пострадавших умер в скорой, так и не доехав до больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Полицейские предполагают, что нападавший был гостем отеля. К тому же, как заявили правоохранители, он известный преступник со стажем. Однако, как выяснилось, судимость имели и потерпевшие.