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Без объяснения причин. США отказали в визе российскому космонавту для подготовки к полёту на МКС

22 января 2022 12:42
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США не выдали визу российскому космонавту без объяснения причин. Его полет на Международную космическую станцию запланирован на весну 2023 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Без объяснения причин. США отказали в визе российскому космонавту для подготовки к полёту на МКС-1

Подготовку перед полетами на МКС российские участники экспедиции традиционно проходят в Космическом центре имени Джонсона, точно так же, как астронавты из США готовятся в России. Однако на этот раз получилось иначе. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин намерен сделать запрос в НАСА с просьбой разъяснить ситуацию.  

# Космос # Дмитрий Рогозин # Фотофакт

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