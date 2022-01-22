Без объяснения причин. США отказали в визе российскому космонавту для подготовки к полёту на МКС

США не выдали визу российскому космонавту без объяснения причин. Его полет на Международную космическую станцию запланирован на весну 2023 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подготовку перед полетами на МКС российские участники экспедиции традиционно проходят в Космическом центре имени Джонсона, точно так же, как астронавты из США готовятся в России. Однако на этот раз получилось иначе. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин намерен сделать запрос в НАСА с просьбой разъяснить ситуацию.