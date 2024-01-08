Калифорнию накрыл зимний шторм

Мощный зимний шторм накрыл Восточное побережье США, завалив толстым слоем снега шоссе, железные дороги и улицы городов. 11 тысяч домов оказались без электричества в Калифорнии, 13 тысяч – в Массачусетсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отменено или задержано несколько сотен авиарейсов. В некоторых районах за несколько часов выпало до 30 сантиметров снега. В штате Мэн и без того тяжелую ситуацию осложнил ледяной дождь и ураганный ветер. Губернатор Нью-Йорка объявила повышенный уровень опасности. По прогнозам синоптиков, непогода будет свирепствовать до среды, они предупредили об угрозе прибрежных наводнений.