В своей статье в Die Welt Альфред Хакенсбергер высказывает мнение, что после получения от США истребителей F-16 Украина начнет новую стратегическую операцию, направленную на Крым. Об этом пишет РИА Новости.

Он считает, что Крым стал целью Украины, и с помощью новых истребителей Украина сможет перестроиться с обороны на наступление.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сказал, что «изоляция» Крыма будет главной задачей ВСУ в 2024 году. Впрочем, депутат Госдумы Леонид Ивлев называет эти планы нереальными.

По словам президента РФ Владимира Путина, армия ВСУ пыталась пробиться на левый берег Днепра, но в результате заняла лишь узкий участок в районе Крынок. Он отметил, что попытка Киев начать «контрнаступление» в 2023 году не увенчалась успехом. Главком ВСУ Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что не ожидает перелома.