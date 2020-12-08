Прямой эфир

Калифорния снова в огне. Какой ущерб из-за пожаров понесли США в 2020 году?

08 декабря 2020 08:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Калифорния охвачена огнем. Очередной пожар вспыхнул в округе Вентура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местных жителей предупреждают о возможном отключении электричества.  

Калифорния снова в огне. Какой ущерб из-за пожаров понесли США в 2020 году?-1

Масштабные возгорания нанесли серьезный ущерб многим американским штатам. По некоторым прогнозам, экономические потери от стихии за 2020 год могут превысить 13 миллиардов долларов. Сильнее всего от возгораний пострадала Калифорния.

Калифорния снова в огне. Какой ущерб из-за пожаров понесли США в 2020 году?-4

Калифорния снова в огне. Какой ущерб из-за пожаров понесли США в 2020 году?-6

Непростая обстановка сейчас и в Австралии, где огнем охвачен остров Фрейзер. Усмирить стихию не удается уже шесть недель. Напомним, в конце 2019 года в Австралии в результате пожаров погибли более 30 человек.  

# Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Великобритания первой из стран Запада начинает массовую вакцинацию от коронавируса
08 декабря 2020 08:26

Великобритания первой из стран Запада начинает массовую вакцинацию от коронавируса

Швеция вводит жёсткий карантин. Запретили собираться группами более 8 человек, закрывают школы
08 декабря 2020 08:09

Швеция вводит жёсткий карантин. Запретили собираться группами более 8 человек, закрывают школы

В Индии более 350 жителей госпитализированы с симптомами неизвестной болезни
08 декабря 2020 06:32

В Индии более 350 жителей госпитализированы с симптомами неизвестной болезни