Какие препараты могут помочь в борьбе с коронавирусом?

Новости мира. Поиском вакцины от коронавируса занимаются ученые всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В поле зрения специалистов попадают в том числе препараты, созданные для лечения других серьезных заболеваний.
Так, Всемирная организация здравоохранения в ближайшее время оценит эффективность лекарств в борьбе с COVID-19, которые используют при ВИЧ.
Из большого списка различных препаратов, которые потенциально могут помочь в лечении коронавируса, для клинических испытаний эксперты рекомендовали всего четыре – пять.
Клинические испытания вакцины от коронавируса проходят в военном госпитале Москвы
Между тем, изначально одобренный ВОЗ гидроксихлорохин испытывать как лекарство от COVID-19 больше не будут. Специалисты установили, что он не снижает уровень смертности и поэтому не может считаться эффективным средством от этого заболевания.