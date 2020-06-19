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Какие препараты могут помочь в борьбе с коронавирусом?

19 июня 2020 06:25
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Новости мира. Поиском вакцины от коронавируса занимаются ученые всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В поле зрения специалистов попадают в том числе препараты, созданные для лечения других серьезных заболеваний.

Так, Всемирная организация здравоохранения в ближайшее время оценит эффективность лекарств в борьбе с COVID-19, которые используют при ВИЧ.

Какие препараты могут помочь в борьбе с коронавирусом?-1

Из большого списка различных препаратов, которые потенциально могут помочь в лечении коронавируса, для клинических испытаний эксперты рекомендовали всего четыре – пять.

Клинические испытания вакцины от коронавируса проходят в военном госпитале Москвы

Какие препараты могут помочь в борьбе с коронавирусом?-4

Между тем, изначально одобренный ВОЗ гидроксихлорохин испытывать как лекарство от COVID-19 больше не будут. Специалисты установили, что он не снижает уровень смертности и поэтому не может считаться эффективным средством от этого заболевания.

# Коронавирус # Фотофакт

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