Какие препараты могут помочь в борьбе с коронавирусом?

Новости мира. Поиском вакцины от коронавируса занимаются ученые всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В поле зрения специалистов попадают в том числе препараты, созданные для лечения других серьезных заболеваний.

Так, Всемирная организация здравоохранения в ближайшее время оценит эффективность лекарств в борьбе с COVID-19, которые используют при ВИЧ.