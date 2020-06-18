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ВОЗ призывает обратить внимание на болезни, которые ушли на второй план из-за пандемии коронавируса

18 июня 2020 18:50
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Новости мира. Пандемия COVID-19 вытеснила на второй план проблемы с другими заболеваниями. Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ призывает обратить внимание на болезни, которые ушли на второй план из-за пандемии коронавируса-1

Во время онлайн-брифинга директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге заявил, что из-за коронавируса помощь в лечении неинфекционных заболеваний оказывают с задержкой. Предоставление услуг было прервано или сократилось в 68 % стран Европы. В регионе значительно снизились показатели диагностики рака и других серьезных заболеваний, которые за время пандемии не исчезли, а наоборот обострились.

ВОЗ призывает обратить внимание на болезни, которые ушли на второй план из-за пандемии коронавируса-4

Наибольшую озабоченность экспертов вызывает туберкулез. Показатели его выявления сократились на 60 %.

Ежегодно именно это заболевание становится причиной смерти около 1,5 миллиона человек. Представитель ВОЗ призывает в срочном порядке возобновить безопасное предоставление этих и других жизненно важных услуг, а также устранить задержки в этом важном вопросе.

# Здоровье # Ханс Клюге # Фотофакт

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