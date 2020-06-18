ВОЗ призывает обратить внимание на болезни, которые ушли на второй план из-за пандемии коронавируса

Новости мира. Пандемия COVID-19 вытеснила на второй план проблемы с другими заболеваниями. Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Пандемия COVID-19 вытеснила на второй план проблемы с другими заболеваниями. Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время онлайн-брифинга директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге заявил, что из-за коронавируса помощь в лечении неинфекционных заболеваний оказывают с задержкой. Предоставление услуг было прервано или сократилось в 68 % стран Европы. В регионе значительно снизились показатели диагностики рака и других серьезных заболеваний, которые за время пандемии не исчезли, а наоборот обострились.
Наибольшую озабоченность экспертов вызывает туберкулез. Показатели его выявления сократились на 60 %.
Ежегодно именно это заболевание становится причиной смерти около 1,5 миллиона человек. Представитель ВОЗ призывает в срочном порядке возобновить безопасное предоставление этих и других жизненно важных услуг, а также устранить задержки в этом важном вопросе.