Клинические испытания вакцины от коронавируса проходят в военном госпитале Москвы

Новости России. Клинические испытания вакцины от COVID-19 начались в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тесты проводятся в военном госпитале Москвы.
Препарат ввели уже 18 участникам, которые вошли в первую экспериментальную группу.
Перед этим все добровольцы провели две недели в карантине. Процедура прошла в полном соответствии с планом работы без происшествий или осложнений.
Две группы добровольцев по 38 человек. Как в России проводят испытания вакцины от коронавируса?
Все испытуемые чувствуют себя хорошо. За их состоянием круглосуточно будут следить специалисты. Если никаких побочных эффектов не выявят в течение нескольких дней, планируется провести иммунизацию второй группы добровольцев.