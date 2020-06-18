Жертвами стрелка в Москве стали его бывшая девушка и её семья

Новости России. Стали известны новые подробности инцидента со стрельбой на севере Москвы. Выяснилось, что жертвами ЧП стали бывшая девушка стрелка, ее сын и мать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Стали известны новые подробности инцидента со стрельбой на севере Москвы. Выяснилось, что жертвами ЧП стали бывшая девушка стрелка, ее сын и мать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предварительной версией случившегося называют бытовой конфликт.
Инцидент произошел днем 18 июня в квартире жилого многоэтажного дома. Мужчина застрелил три человека, а затем покончил с собой. На месте происшествия обнаружили охотничье ружье.
Личность подозреваемого пока не раскрывается. Некоторые источники сообщают, что ему 21 год, он имел разрешение на ношение оружия и ранее был судим за кражу. Расследование продолжается.