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Жертвами стрелка в Москве стали его бывшая девушка и её семья

18 июня 2020 19:56
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Новости России. Стали известны новые подробности инцидента со стрельбой на севере Москвы. Выяснилось, что жертвами ЧП стали бывшая девушка стрелка, ее сын и мать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами стрелка в Москве стали его бывшая девушка и её семья-1

Предварительной версией случившегося называют бытовой конфликт.

Инцидент произошел днем 18 июня в квартире жилого многоэтажного дома. Мужчина застрелил три человека, а затем покончил с собой. На месте происшествия обнаружили охотничье ружье.

Жертвами стрелка в Москве стали его бывшая девушка и её семья-4

Личность подозреваемого пока не раскрывается. Некоторые источники сообщают, что ему 21 год, он имел разрешение на ношение оружия и ранее был судим за кражу. Расследование продолжается.

# Стрельба # Фотофакт

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