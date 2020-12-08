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Какие блюда в меню у космонавтов? Корабль SpaceX доставил на МКС новогодние угощения

08 декабря 2020 08:44
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Рождественские угощения в космосе. Корабль американской компании SpaceX доставил на МКС блюда к праздничному столу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Какие блюда в меню у космонавтов? Корабль SpaceX доставил на МКС новогодние угощения-1

В меню у космонавтов – жареная индейка с клюквенным соусом, макароны с сыром и картофельная запеканка. А на десерт печенье, вишнево-черничный сок и капучино с ароматом ванили.  

Корабль пристыковался к станции около 22 часов. На его борту – три тонны груза, в том числе оборудование для научных экспериментов.  

Какие блюда в меню у космонавтов? Корабль SpaceX доставил на МКС новогодние угощения-4

К слову, Новый год космонавты отмечают по-особому. 2020-й они встречали 15 раз, а 2019-й – 16. Это связано с тем, сколько часовых поясов за день станция успевает пересечь.  

# Новый год # Фотофакт

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