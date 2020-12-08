Какие блюда в меню у космонавтов? Корабль SpaceX доставил на МКС новогодние угощения

Рождественские угощения в космосе. Корабль американской компании SpaceX доставил на МКС блюда к праздничному столу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рождественские угощения в космосе. Корабль американской компании SpaceX доставил на МКС блюда к праздничному столу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В меню у космонавтов – жареная индейка с клюквенным соусом, макароны с сыром и картофельная запеканка. А на десерт печенье, вишнево-черничный сок и капучино с ароматом ванили.
Корабль пристыковался к станции около 22 часов. На его борту – три тонны груза, в том числе оборудование для научных экспериментов.
К слову, Новый год космонавты отмечают по-особому. 2020-й они встречали 15 раз, а 2019-й – 16. Это связано с тем, сколько часовых поясов за день станция успевает пересечь.