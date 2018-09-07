Останки 166 человек обнаружили в тайном захоронении в Мексике

Новости Мексика. В мексиканском штате Веракрус обнаружено тайное захоронение, которое скрывало останки 166 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правоохранители получили наводку около месяца назад.

После 30 дней работы в 32 зонах поиска были найдены черепа, кости, личные вещи, а также документы погибших. По мнению экспертов, массовому захоронению не менее двух лет. Стоит отметить, что подобные находки не редкость для Мексики. Обычно, таким образом, прячут тела убитых в войнах наркомафии людей.