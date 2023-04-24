Как реагируют еврочиновники на наращивание военной мощи в Польше?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Как вы относитесь к наращиванию военной мощи со стороны Польшу и тому факту, что ультраправое правительство в Варшаве готовится к войне с целью захватить часть Украины и вмешаться во внутренние дела Беларуси? Почему номинальное либеральное большинство в Европейском парламенте позволяет подобные авантюры со стороны Польши?
Мик Уоллес, депутат Европарламента от Ирландии:
Польша является одним из 27 государств-участников ЕС. Каждое из них имеет право самостоятельно принимать решение по собственной обороне. Подобные решения не принимаются централизованно, несмотря на усилия Урсулы фон дер Ляйен и Жозепа Борреля. Каждое государство самостоятельно оценивает свои проблемы и решает их так, как считает правильным. Это не значит, что мы обязательно с ними соглашаемся, однако мы понимаем, что каждая страна вправе принимать решения, служащие интересам страны и граждан. Однако ни в одной стране политики не представляют интересы обычных людей на самом деле. И Польша в этом смысле ничем не лучше.
Клэр Дэйли, депутат Европарламента от Ирландии:
Есть что-то ироничное в том, что произошло с Польшей с момента начала войны в Украине. До этой войны Польша и Венгрия были плохими парнями Европы, ведь в этих странах нарушались многие законы ЕС, что вызывало недовольства руководства ЕС. Дотации этим странам были заморожены и тому подобное, однако в начале войны Польша и Венгрия отнеслись к ситуации немного по-разному.
Польша очень активно поддерживала Украину и яростно выступала против России. В это время Венгрия больше защищала интересы своих граждан и занимала более-менее нейтральную позицию. И вдруг для руководства ЕС все изменилось. Хотя нарушения прав человека в Венгрии и Польше по-прежнему сохранялись, на проблемы в Польше вдруг закрыли глаза, ведь руководство страны достаточно активно выступало против России в то время, как Венгрия осталась нейтральной.
В общем, правила игры поменялись. Действия Польши можно понять, хотя они и принесут негативные последствия для всей Европы в итоге. Интересно, что Польша запретила импорт зерна из Украины для поддержки местных фермеров. Мы наблюдаем некие трения внутри ЕС, что в очередной раз демонстрирует то, насколько ЕС разобщен. Европейский союз – это не Соединенные Штаты Европы, а 27 отдельных государств, собравшихся вместе и пытающихся работать сообща. Это отличная задумка, однако не нужно притворяться, что мы все одинаковы, ведь это не так.
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