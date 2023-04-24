Как реагируют еврочиновники на наращивание военной мощи в Польше?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Как вы относитесь к наращиванию военной мощи со стороны Польшу и тому факту, что ультраправое правительство в Варшаве готовится к войне с целью захватить часть Украины и вмешаться во внутренние дела Беларуси? Почему номинальное либеральное большинство в Европейском парламенте позволяет подобные авантюры со стороны Польши?

Мик Уоллес, депутат Европарламента от Ирландии:

Польша является одним из 27 государств-участников ЕС. Каждое из них имеет право самостоятельно принимать решение по собственной обороне. Подобные решения не принимаются централизованно, несмотря на усилия Урсулы фон дер Ляйен и Жозепа Борреля. Каждое государство самостоятельно оценивает свои проблемы и решает их так, как считает правильным. Это не значит, что мы обязательно с ними соглашаемся, однако мы понимаем, что каждая страна вправе принимать решения, служащие интересам страны и граждан. Однако ни в одной стране политики не представляют интересы обычных людей на самом деле. И Польша в этом смысле ничем не лучше.