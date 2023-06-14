Как проходила церемония прощания с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони?

Новости Италии. Италия прощается с бывшим премьер-министром Сильвио Берлускони, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После долгой болезни он умер в возрасте 86 лет. Проводить в последний путь политика приехали люди со всей страны.

Церемония прощания прошла в миланском соборе. Площадь возле него заполнили 10 тысяч человек еще задолго до начала мероприятия. Люди выкрикивали имя экс-премьера и размахивали флагами его партии.