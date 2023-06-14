Прямой эфир

Как проходила церемония прощания с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони?

14 июня 2023 19:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. Италия прощается с бывшим премьер-министром Сильвио Берлускони, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После долгой болезни он умер в возрасте 86 лет. Проводить в последний путь политика приехали люди со всей страны.

Как проходила церемония прощания с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони?-1

Как проходила церемония прощания с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони?-3

Церемония прощания прошла в миланском соборе. Площадь возле него заполнили 10 тысяч человек еще задолго до начала мероприятия. Люди выкрикивали имя экс-премьера и размахивали флагами его партии.

Как проходила церемония прощания с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони?-6

Происходящее на улицах контролировала полиция. Прощальная церемония прошла в присутствии президента Италии, премьера страны и иностранных гостей.

# Некролог # Сильвио Берлускони # Новости Италии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минфин США: санкции заставляют всё больше стран отказаться от доллара
14 июня 2023 19:41

Минфин США: санкции заставляют всё больше стран отказаться от доллара

Экс-депутат Европарламента: контрнаступление Зеленского при поддержке НАТО провалилось
14 июня 2023 14:53

Экс-депутат Европарламента: контрнаступление Зеленского при поддержке НАТО провалилось

В Милане прощаются с бывшим премьером Италии Берлускони
14 июня 2023 14:27

В Милане прощаются с бывшим премьером Италии Берлускони