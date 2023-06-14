Прямой эфир

В Милане прощаются с бывшим премьером Италии Берлускони

14 июня 2023 14:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Государственная церемония похорон экс-премьера Италии Сильвио Берлускони проходит в Милане, информирует РИА Новости. 

Сообщается, что с Берлускони прощаются в Миланском соборе, где присутствуют несколько делегаций из разных государств. На площади находятся более десяти тысяч итальянцев, которые пришли проводить в последний путь бывшего премьер-министра Италии. 

О смерти Сильвио Берлускони стало известно в понедельник, 12 июня. Бывший премьер скончался на 87-м году жизни в Милане. Последние дни он провел в больнице, куда Берлускони был госпитализирован 9 июня. В апреле 2023 года у него диагностировали лейкемию. 

# Некролог # Сильвио Берлускони

Другие новости рубрики

Все новости
В США рассказали о последствиях провала контрнаступления ВС Украины
14 июня 2023 13:43

В США рассказали о последствиях провала контрнаступления ВС Украины

На границе Латвии собираются очереди из желающих попасть в Россию украинцев
14 июня 2023 13:18

На границе Латвии собираются очереди из желающих попасть в Россию украинцев

МО РФ: с начала контрнаступления ВС Украины потеряли более 7,5 тысячи бойцов
14 июня 2023 12:34

МО РФ: с начала контрнаступления ВС Украины потеряли более 7,5 тысячи бойцов