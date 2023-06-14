В Милане прощаются с бывшим премьером Италии Берлускони

Государственная церемония похорон экс-премьера Италии Сильвио Берлускони проходит в Милане, информирует РИА Новости.

Сообщается, что с Берлускони прощаются в Миланском соборе, где присутствуют несколько делегаций из разных государств. На площади находятся более десяти тысяч итальянцев, которые пришли проводить в последний путь бывшего премьер-министра Италии.

О смерти Сильвио Берлускони стало известно в понедельник, 12 июня. Бывший премьер скончался на 87-м году жизни в Милане. Последние дни он провел в больнице, куда Берлускони был госпитализирован 9 июня. В апреле 2023 года у него диагностировали лейкемию.