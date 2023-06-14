Контрнаступательная операция ВС Украины, которая была организована при непосредственной поддержке Запада во главе с Америкой, потерпела фиаско. Такое заявление сделал бывший депутат Европейского парламента Флориан Филиппо, информирует РИА Новости.

Все очень плохо, сказал Филиппо. Знаменитое украинское наступление провалилось. Политик отметил, что помощь, которая оказывалась со всех сторон союзниками и НАТО не смогла переломить ситуацию и повлиять на итог. События, которые разворачиваются на фронте, уже дают ясно понять, что у Украины нет никаких шансов.

Филиппо обратил внимание, что тактика Североатлантического альянса, которая направлена на затягивание украинского конфликта, не позволяет урегулировать ситуацию. Конфликт приближается к большей эскалации, которая может завершиться третьей мировой войной.