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Минфин США: санкции заставляют всё больше стран отказаться от доллара

14 июня 2023 19:41
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Санкции заставляют все больше стран отказаться от доллара. Об этом заявила глава Минфина США. Так, уже на ближайшем саммите БРИКС участники обсудят вопрос перехода на другую валюту во взаимной торговле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минфин США: санкции заставляют всё больше стран отказаться от доллара-1

Поиск альтернативы американским деньгам даже стал поводом для государств присоединиться к объединению. Египет подал заявку в БРИКС. Как отметил российский посол в Каире, немаловажным фактором для принятия такого решения египетской стороной послужил поиск странами объединения альтернативной валюты для торговли.

# Валюта # Фотофакт

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