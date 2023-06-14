Минфин США: санкции заставляют всё больше стран отказаться от доллара

Санкции заставляют все больше стран отказаться от доллара. Об этом заявила глава Минфина США. Так, уже на ближайшем саммите БРИКС участники обсудят вопрос перехода на другую валюту во взаимной торговле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.