Как правильно собирать виноградные листья для вкусной долмы?

Новости мира. В Азербайджане начался сезон сбора виноградных листьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хозяйки заготавливают их впрок: консервируют, замораживают или хранят в сухом виде. Главное – сберечь вкус и аромат.

Тазегюль Курбанова, жительница Апшероского полуострова:

Если на кистях появились бутоны, то пора собирать листья. Листья должны быть молодыми и зелеными. Лучше всего подходят листья белых сортов винограда.

Тарлан Гулиева, жительница Апшеронского полуострова:

Если вовремя листья не собрать, они становятся жесткими. Такие листья непригодны для употребления.