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Как правильно собирать виноградные листья для вкусной долмы?

23 мая 2019 08:35
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Новости мира. В Азербайджане начался сезон сбора виноградных листьев,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Как правильно собирать виноградные листья для вкусной долмы?-1

Как правильно собирать виноградные листья для вкусной долмы?-3

Хозяйки заготавливают их впрок: консервируют, замораживают или хранят в сухом виде. Главное – сберечь вкус и аромат.

Как правильно собирать виноградные листья для вкусной долмы?-6

Тазегюль Курбанова, жительница Апшероского полуострова:
Если на кистях появились бутоны, то пора собирать листья. Листья должны быть молодыми и зелеными. Лучше всего подходят листья белых сортов винограда.

Как правильно собирать виноградные листья для вкусной долмы?-9

Тарлан Гулиева, жительница Апшеронского полуострова:
Если вовремя листья не собрать, они становятся жесткими. Такие листья непригодны для употребления.

Как правильно собирать виноградные листья для вкусной долмы?-12

Свежие виноградные листья богаты витаминами А, В и С. Всего 5–6 штук обеспечат 100 % суточной нормы витамина А. К тому же они главный ингредиент любимого здесь блюда – долмы. Её готовят к свадебному столу, подают почетным гостям.

Как правильно собирать виноградные листья для вкусной долмы?-15

# Еда # Тазегюль Курбанова # Тарлан Гулиева # Фотофакт

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