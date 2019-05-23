Как правильно собирать виноградные листья для вкусной долмы?

Новости мира. В Азербайджане начался сезон сбора виноградных листьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. В Азербайджане начался сезон сбора виноградных листьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Хозяйки заготавливают их впрок: консервируют, замораживают или хранят в сухом виде. Главное – сберечь вкус и аромат.
Тазегюль Курбанова, жительница Апшероского полуострова:
Если на кистях появились бутоны, то пора собирать листья. Листья должны быть молодыми и зелеными. Лучше всего подходят листья белых сортов винограда.
Тарлан Гулиева, жительница Апшеронского полуострова:
Если вовремя листья не собрать, они становятся жесткими. Такие листья непригодны для употребления.
Свежие виноградные листья богаты витаминами А, В и С. Всего 5–6 штук обеспечат 100 % суточной нормы витамина А. К тому же они главный ингредиент любимого здесь блюда – долмы. Её готовят к свадебному столу, подают почетным гостям.