Белоруска пострадала в ДТП с автобусом в Италии

Новости Беларуси. В Италии завели уголовное дело в отношении водителя автобуса, который перевернулся накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчину обвиняют в убийстве. Выяснилось, что за рулём сидел не профессиональный шофёр, а владелец частной компании по прокату пассажирского транспорта, который подменял своего подчинённого.