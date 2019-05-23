Прямой эфир

Белоруска пострадала в ДТП с автобусом в Италии

23 мая 2019 07:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Италии завели уголовное дело в отношении водителя автобуса, который перевернулся накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белоруска пострадала в ДТП с автобусом в Италии-1

Мужчину обвиняют в убийстве. Выяснилось, что за рулём сидел не профессиональный шофёр, а владелец частной компании по прокату пассажирского транспорта, который подменял своего подчинённого.

Белоруска пострадала в ДТП с автобусом в Италии-4

Напомним, в результате ДТП погибла женщина-гид, пострадали более 30 пассажиров. Среди них есть и гражданка нашей страны. Она получила лёгкие травмы. Посольство Беларуси в Италии оказывает ей необходимую помощь.

# Авария # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Власти Турции недовольны отельной системой «всё включено»
22 мая 2019 16:39

Власти Турции недовольны отельной системой «всё включено»

Владимир Зеленский произвёл первые кадровые назначения
22 мая 2019 16:32

Владимир Зеленский произвёл первые кадровые назначения

Автобус с российскими туристами упал в овраг в Италии
22 мая 2019 14:32

Автобус с российскими туристами упал в овраг в Италии