Белоруска пострадала в ДТП с автобусом в Италии

Новости Беларуси. В Италии завели уголовное дело в отношении водителя автобуса, который перевернулся накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Италии завели уголовное дело в отношении водителя автобуса, который перевернулся накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мужчину обвиняют в убийстве. Выяснилось, что за рулём сидел не профессиональный шофёр, а владелец частной компании по прокату пассажирского транспорта, который подменял своего подчинённого.
Напомним, в результате ДТП погибла женщина-гид, пострадали более 30 пассажиров. Среди них есть и гражданка нашей страны. Она получила лёгкие травмы. Посольство Беларуси в Италии оказывает ей необходимую помощь.