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Как пандемия коронавируса может повлиять на мировую экономику?

26 марта 2020 09:08
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Новости Китая. В Китае за последние сутки выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. Все инфицированные недавно прибыли из-за границы.

Клинические испытания препарата от коронавируса начали проводить в США

Как пандемия коронавируса может повлиять на мировую экономику? -1

Как пандемия коронавируса может повлиять на мировую экономику? -3

Число выздоровевших продолжает расти. За день из больниц выписали 400 человек. С целью предотвращения повторной волны эпидемии в стране введен обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих.

Сегодня, 26 марта, состоится видеосаммит стран «Большой двадцатки». Мировые лидеры, а также представители международных организаций обсудят меры борьбы с пандемией коронавируса. В фокусе внимания будет также вопрос последствий для экономики. Состоится онлайн-встреча в 15 часов по минскому времени.

Как пандемия коронавируса может повлиять на мировую экономику? -6

# Коронавирус # Фотофакт

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