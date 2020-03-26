Как пандемия коронавируса может повлиять на мировую экономику?

Новости Китая. В Китае за последние сутки выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. Все инфицированные недавно прибыли из-за границы.

Число выздоровевших продолжает расти. За день из больниц выписали 400 человек. С целью предотвращения повторной волны эпидемии в стране введен обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих.

Сегодня, 26 марта, состоится видеосаммит стран «Большой двадцатки». Мировые лидеры, а также представители международных организаций обсудят меры борьбы с пандемией коронавируса. В фокусе внимания будет также вопрос последствий для экономики. Состоится онлайн-встреча в 15 часов по минскому времени.