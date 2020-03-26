ВОЗ: меры по самоизоляции населения для победы над коронавирусом недостаточны

Новости мира. ВОЗ считает недостаточными меры по самоизоляции населения для победы над коронавирусом, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. Предотвратить распространение инфекции можно с помощью агрессивных мер. Такое заявление сделал генеральный директор организации во время брифинга в Женеве.

Антивирусные мероприятия должны быть более точными и целенаправленными, необходимы решительные шаги по выявлению, изолированию, тестированию и лечению заболевших – подчеркнул Тедрос Гебрей Есус.

ВОЗ призывает все страны, которые прибегли к мерам изолирования населения, использовать это время и атаковать коронавирус. В настоящее время более чем в 150 государствах насчитывается менее 100 заболевших. У них есть шанс предотвратить распространение COVID-19 на своей территории.