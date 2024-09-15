Как минимум 4 человека погибли в результате масштабных наводнений в Центральной Европе

Страны Центральной Европы уходят под воду. На регион обрушились проливные дожди, которые вызвали сильнейшие наводнения. Чехия, Румыния, Австрия, Германия, Польша – природный катаклизм накрывает страну за страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не обошлось без жертв: в результате разгула стихии в Румынии погибли не менее четырех человек. Власти начали мобилизовывать все возможные силы для устранения последствий непогоды.

Сильнее всего досталось Польше. А точнее, южным районам страны. На многих дорогах образуются огромные заводи, которые затрудняют проезд, а по некоторым автострадам и вовсе невозможно передвигаться. Местные власти в особо пострадавших районах проводят эвакуацию населения. К спасательным операциям правительство привлекло военнослужащих. По словам чиновников, на данный момент пока еще рано подсчитывать ущерб, так как в ближайшее время стихия не отступит.

Европейские СМИ сообщают, что из-за наводнения нарушено железнодорожное сообщение между Польшей и Чехией. В этой стране также идет массовая эвакуация населения с затопленных территорий. В приграничных районах на востоке страны работают экстренные службы. А в Праге в попытке предотвратить наводнение спасатели баррикадируют город. Набережную заставляют мешками с песком, закрывают речные затворы. С плотин спускают воду, чтобы освободить место в водохранилищах.

Мартин Пута, гетман Либерецкого края (Чехия):

Сейчас ситуация немного стабилизируется в сравнении со вчерашним вечером. Уровень воды в реке немного понизился. Мы надеемся, что наше положения будет улучшаться. По прогнозам, осадков не ожидается до завтра. Теперь остается только надежда, что следующие ливни не разрушат все наши усилия.

Резкое повышение уровня воды в Дунае наблюдают жители Вены. Несколько дней назад в Восточных Альпах прошел сильный снегопад. Теперь по прогнозам – ливни. Власти объявили 24 деревни зонами бедствия и начали эвакуацию жителей этих районов. Также синоптики прогнозируют сильные дожди на юге Германии, в частности в Баварии.

Многие европейцы уже вспоминают о событиях 1997 года, когда в результате разрушительных наводнений в Европе погибли более 100 человек, и опасаются, чтобы нынешний катаклизм не привел к таким же последствиям.