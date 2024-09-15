3 человека погибли в результате столкновения поездов в Египте

В результате столкновения двух поездов в Египте погибли по меньшей мере три человека. Двое из них – дети. По оценкам местного Минздрава, еще около 50 пассажиров пострадали. Некоторые в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.