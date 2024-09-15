3 человека погибли в результате столкновения поездов в Египте

В результате столкновения двух поездов в Египте погибли по меньшей мере три человека. Двое из них – дети. По оценкам местного Минздрава, еще около 50 пассажиров пострадали. Некоторые в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел на севере страны, неподалеку от Каира. На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы. Врачи оказывают потерпевшим первую помощь, раненых госпитализируют. Сейчас на территории проводится спасательная операция. Сообщается, что под завалами все еще могут находиться люди.