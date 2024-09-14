В Великобритании зафиксирована самая крупная вспышка кори за 10 лет

В Британии зафиксирована самая крупная вспышка кори за последнее десятилетие, сообщают местные СМИ. По данным экспертов, в группе риска оказались дети до 10 лет – они составляют две трети от заразившихся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медики считают, что каждому пятому инфицированному ребенку требуется госпитализация, а каждому 15-му грозят серьезные осложнения, такие как менингит или сепсис. Одной из главных причин такого роста заболеваемости стало отсутствие прививок. Так как власти островов не смогли организовать доступную вакцинацию для населения, люди вынуждены отказываться от медицинских услуг из-за высоких цен. Напомним, несколькими днями ранее представители Национальной службы здравоохранения королевства заявили о своем критическом состоянии, что, в свою очередь, приводит к потерям жизней тысяч простых людей.