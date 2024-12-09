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Кадыров рассказал, кто завершит конфликт в Украине

09 декабря 2024 13:48
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент РФ Владимир Путин предпримет решительные шаги в мирном урегулировании в Украине, а избранный лидер Америки Дональд Трамп может остановить их финансирование и поток наемников. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что согласится на те условия, что предложит Путин.

«Я соглашусь по тем условиям, которые скажет наш президент. Других условий не должно быть», – сказал Кадыров.

Он также отметил, что Трамп может прекратить наемников и финансирование, что приведет к прекращению конфликта. Ранее Трамп говорил, что Владимир Зеленский хочет прекращения огня и мира.

# Международная политика # Владимир Путин # Дональд Трамп

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