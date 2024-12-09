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«Находится в Москве». Башар Асад получил убежище в России

09 декабря 2024 12:37
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Бывший президент Сирии Башар Асад приехал в Россию вместе с семьей и получил убежище. В настоящий момент он находится в Москве. Об этом пишет ТАСС.

Сирийские оппозиционные лидеры гарантируют защиту российским военным базам и дипобъектам. 27 ноября началось переходящее наступление сил оппозиции, и к 7 декабря были взяты крупные города, в том числе Алеппо, Хаму и Хомс. Асад оставил свой пост и страну после внутрисирийских переговоров.

Москва потребовала возобновить переговоры по разрешению ситуации в Сирии под эгидой ООН.

# Международная политика

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