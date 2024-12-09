Фермеры из нескольких европейских стран устроили протест в Брюсселе против аграрной политики ЕС

Фермеры из нескольких европейских стран устроили протест в Брюсселе против аграрной политики Евросоюза. Сотни тракторов заблокировали улицы бельгийской столицы и площадь перед зданием Евросовета, где проходит заседание министров сельского хозяйства стран ЕС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии из Испании, Польши, Франции, Германии и Нидерландов требуют отменить соглашение о свободной торговле с рядом южноамериканских стран. По мнению протестующих, договор откроет европейский рынок для дешевой продукции их заокеанских коллег, которые могут работать, не соблюдая жесткие так называемые «зеленые нормы» ЕС. Из-за них издержки аграрного производства в Европе повысились в два раза. Это ставит фермеров из Евросоюза в неравные условия и делает их неконкурентоспособными.