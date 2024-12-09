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Кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц неожиданно прибыл в Киев

09 декабря 2024 12:27
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Кандидат на должность канцлера Германии Фридрих Мерц нанес незапланированный визит в Киев, где, как ожидается, встретится с Владимиром Зеленским, президентом Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Визит Мерца состоялся после недавней встречи Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцем. Мерц, которого считают основным соперником Шольца на грядущих выборах, заявил, что готов предъявить России ультиматум с просьбой прекратить удары по Украине, а в случае отказа поставит Киеву ракеты «Таурус».

Однако Шольц предостерег Мерца от того, чтобы играть в «русскую рулетку» с безопасностью Германии посредством ультиматумов. Россия выражает опасения, что поставка оружия в Украину осложнит мирные переговоры и вовлечет в конфликт страны НАТО. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что любые поставки оружия в Украину будут рассматриваться как законная цель.

Соединенные Штаты и НАТО уже участвуют в конфликте, осуществляя как поставки оружия, так и обучение персонала. В Кремле заявили, что поставки оружия Украине будут препятствовать переговорам и окажут негативное влияние.

# Международная политика

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