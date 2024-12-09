Кандидат на должность канцлера Германии Фридрих Мерц нанес незапланированный визит в Киев, где, как ожидается, встретится с Владимиром Зеленским, президентом Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Визит Мерца состоялся после недавней встречи Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцем. Мерц, которого считают основным соперником Шольца на грядущих выборах, заявил, что готов предъявить России ультиматум с просьбой прекратить удары по Украине, а в случае отказа поставит Киеву ракеты «Таурус».



Однако Шольц предостерег Мерца от того, чтобы играть в «русскую рулетку» с безопасностью Германии посредством ультиматумов. Россия выражает опасения, что поставка оружия в Украину осложнит мирные переговоры и вовлечет в конфликт страны НАТО. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что любые поставки оружия в Украину будут рассматриваться как законная цель.

Соединенные Штаты и НАТО уже участвуют в конфликте, осуществляя как поставки оружия, так и обучение персонала. В Кремле заявили, что поставки оружия Украине будут препятствовать переговорам и окажут негативное влияние.