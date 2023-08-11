Зеленский заменит всех областных военкомов на бойцов ВСУ с линии фронта

В своем Telegram-канале украинский лидер Владимир Зеленский озвучил принятое решение о замене всех начальников военкоматов в регионах. Те, которые стремятся удержать свои эполеты, будут направлены на передовую, а на их место будут поставлены люди с боевым опытом, пишут РИА Новости.

Глава государства отметил, что для руководства этой структурой необходимы люди, глубоко осознающие суровые реалии военного времени и порицающие цинизм и коррупцию в период военных действий, рассматривая их как предательство государства. Зеленский обратил внимание на то, что новых руководителей военных комиссий будут выбирать среди бойцов, которые прошли линию фронта, или из числа тех, кто из-за ранений уже не может проходить службу в боевых условиях, но продемонстрировал свою несгибаемую отвагу и полное отсутствие цинизма.

Отбор и проверку новых командиров будет осуществлять главнокомандующий украинскими войсками после анализа их анкет Службой безопасности Украины. Также Зеленский сообщил о готовящемся через две недели заседании Совета национальной безопасности и обороны по вопросу военно-врачебных комиссий. Результаты проверки на предмет коррупции руководителей военкоматов призваны повысить эффективность этой системы. В настоящее время Государственное бюро расследований также активно расследует более 110 дел, связанных со злоупотреблениями должностных лиц военкоматов.