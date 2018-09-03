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Зима в начале осени: в Кемеровской области выпал снег

03 сентября 2018 19:23
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Новости России. А вот станицы социальных сетей жителей Кемеровской области России буквально взорвали тысячи фото и видео первого снега, который сегодня неожиданно обрушился на этот регион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зима в начале осени: в Кемеровской области выпал снег -1

Даже для сибирского сентября это большая редкость. Даже синоптики разводят руками и лишь констатируют, снегопад был связан с невероятно резким перепадом температур и смещением арктических холодных масс.

Зима в начале осени: в Кемеровской области выпал снег -4

# Снегопады # Фотофакт

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