К Тайваню приближается супертайфун «Бави». Ожидается, что он станет самым мощным штормом за последние 40 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти закрыли школы, отменили более 900 авиарейсов и остановили паромное сообщение. Согласно прогнозам, скорость ветра в центре циклона достигнет почти 200 километров в час. Пик стихии ожидается 11 июля.

В Тайване переведены в режим повышенной готовности около 30 тысяч солдат для помощи в ликвидации последствий разгула стихии. Жителям рекомендовано запастись водой и продуктами и не покидать дома. Тайфун уже прошел над японской Окинавой, где отменены сотни авиарейсов. На Филиппинах в результате стихии погибли 15 человек.