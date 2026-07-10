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К Тайваню приближается супертайфун «Бави»

10 июля 2026 19:46
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К Тайваню приближается супертайфун «Бави». Ожидается, что он станет самым мощным штормом за последние 40 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти закрыли школы, отменили более 900 авиарейсов и остановили паромное сообщение. Согласно прогнозам, скорость ветра в центре циклона достигнет почти 200 километров в час. Пик стихии ожидается 11 июля. 

В Тайване переведены в режим повышенной готовности около 30 тысяч солдат для помощи в ликвидации последствий разгула стихии. Жителям рекомендовано запастись водой и продуктами и не покидать дома. Тайфун уже прошел над японской Окинавой, где отменены сотни авиарейсов. На Филиппинах в результате стихии погибли 15 человек. 

# Природные катаклизмы

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