Крупнейшие города Европы пережили беспокойную ночь из-за футбольных фанатов. Матч чемпионата мира между сборными Франции и Марокко завершился победой французов и их выходом в полуфинал. Не сдержали эмоций ни поклонники побежденных, ни сторонники триумфаторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итогом стали массовые столкновения с полицией, разгромленные городские кварталы и десятки раненых. Во Франции народные гулянья закончились гибелью 17-летней девушки. Она присоединилась к праздничному кортежу и взобралась на платформу грузовика. При маневре на перекрестке она потеряла равновесие и рухнула под колеса. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

В британской столице марокканские болельщики завалили мусором улицы и разгромили один из районов в центре Лондона. В ходе противостояния с хулиганами ранения получили несколько правоохранителей.

Аналогичные столкновения зафиксированы и в Нидерландах. На окраине Гааги сотни разгневанных фанатов марокканской сборной заблокировали ключевые автострады и парализовали движение транспорта. Они жгли петарды и забрасывали патрульные машины стеклянными бутылками. За погромы задержаны 24 человека.