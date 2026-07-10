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В Германии приняли пакет мер жесткой экономии в сфере здравоохранения

10 июля 2026 19:43
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Немецкий парламент утвердил жесткий пакет мер по масштабному сокращению расходов на национальное здравоохранение. Правящая коалиция пошла на этот шаг ради разгрузки фондов обязательного медстрахования. Новая реформа существенно сокращает бюджеты больниц и аптек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр здравоохранения Германии назвала ситуацию в сфере критической и заявила о неизбежности непопулярных шагов для предотвращения роста страховых взносов. Оппозиционные партии утверждают, что поспешная реформа спровоцирует массовые банкротства клиник, лишит граждан доступа к лекарствам и поставит под угрозу человеческие жизни.

В Германии приняли пакет мер жесткой экономии в сфере здравоохранения-2

Окончательное решение по этому спорному документу палаты регионов Германии должны принять в ближайшие дни. Такая жесткая экономия на здоровье собственного населения происходит на фоне колоссальных военных аппетитов Берлина. 

Так, Германия выделила Киеву более 4 миллиардов евро на закупку беспилотников и систем противовоздушной обороны. При этом общая сумма немецких вливаний в украинский конфликт уже превысила 94 миллиарда евро.

# Новости Германии

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