В Германии приняли пакет мер жесткой экономии в сфере здравоохранения

Немецкий парламент утвердил жесткий пакет мер по масштабному сокращению расходов на национальное здравоохранение. Правящая коалиция пошла на этот шаг ради разгрузки фондов обязательного медстрахования. Новая реформа существенно сокращает бюджеты больниц и аптек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр здравоохранения Германии назвала ситуацию в сфере критической и заявила о неизбежности непопулярных шагов для предотвращения роста страховых взносов. Оппозиционные партии утверждают, что поспешная реформа спровоцирует массовые банкротства клиник, лишит граждан доступа к лекарствам и поставит под угрозу человеческие жизни.