Авдонин о конфликте Израиля и Ирана: для израильского народа это трагедия, «театр пустоты»

Григорий Азаренок, СТВ:

И сейчас уже было заявление свежее. «Израиль должен быть готов к длительной кампании против Ирана», – заявил глава Генштаба израильской армии. Это самая сложная операция в нашей истории.

Алексей Авдонин, политолог:

Для израильского народа это трагедия. Это «театр пустоты». То есть они хотели яркое шоу, а оно не произошло. Понимаете? Когда ты совершаешь какие-то действия, как суетливые действия, это «киш-куш». Потом, если киш-куш чуть-чуть больше, это уже балаган, а потом – кипиш, который с иврита происходит. Но на первоначальном этапе это «киш-куш». Израиль, начав действовать против Ирана, совершил «киш-куш». Эта суета вылезает сейчас в страшнейший балаган и причинит настолько огромный ущерб для Израиля, израильского народа просто из-за того, что окружение Нетаньяху решилось на такую авантюру. Они реально хотели сделать госпереворот в Иране и уверовали, что они смогут это сделать. Поэтому сейчас военные Израиля уже в открытую говорят: да, мы втягиваемся в очень большую, затяжную кампанию. Чем она закончится – непонятно.