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Видеофакт: в Нью-Йорке зажглась 30-метровая рождественская ель

02 декабря 2016 05:52
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Новости Беларуси. И напоследок еще одна зимняя новость. В Нью-Йорке с большой помпой зажгли 30-метровую рождественскую ель. Украсили хвойные лапы этого дерева-гиганта 50 тысяч ламп, которые будут теперь светить сутки напролет вплоть до первых чисел января.

Мэр Нью-Йорка, который принял участие в церемонии, напомнил, что рождественскую ель в городе повелось устанавливать еще в годы Великой депрессии.

Годы это были нелегкие, но пережить их очень помогло то обстоятельство, что в мрачную и тягостную повседневность добавили немного праздника. В этом смысле и от теперешних экономических неурядиц в США рождественская иллюминация послужит хорошим лекарством, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Новый год

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