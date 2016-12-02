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В Колумбии из- за сезонных ливней сошел оползень: погибли 6 человек, 2 из них – дети

02 декабря 2016 07:23
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Новости Колумбии. В пригороде колумбийского Кали сошел оползень, который похоронил под тоннами жидкой грязи несколько домов. По меньшей мере, шесть человек погибло, среди них двое детей. Точно число обитателей уничтоженных селем сооружений неизвестно, потому не ясно, как много людей продолжает оставаться погребенными под оползневыми массами.

Причина трагическому инциденту – сезонные ливни, которые уже стали причиной гибели 16 колумбийцев в различных регионах страны, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Природные катаклизмы

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