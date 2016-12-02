В Мюнхене начали строительство стены для защиты от беженцев

Новости Германии. В немецком Мюнхене началось возведение разделительной стены, которая отсчет наводненный мигрантами район от благополучных кварталов города.

Стена вызвала бурные споры и стала первым сооружением такого рода в стране: многие полагают это опасной сегрегацией и расовой дискриминацией приезжих.

Мюнхенцы в массе своей, скорее, одобряют возведение стены. В последние месяцы в городе стали крайне частыми конфликты между местными и новоприбывшими. Резко осложнилась криминогенная ситуация. При этом центральные власти направляют в Мюнхен все новые партии беженцев, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.