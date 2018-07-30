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В Германии из-за сосуда с неизвестной жидкостью эвакуировали пассажиров поезда

30 июля 2018 09:11
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Новости Германии. В немецком городе Ашаффенбург из-за подозрительного предмета эвакуировали пассажиров поезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии из-за сосуда с неизвестной жидкостью эвакуировали пассажиров поезда-1

Лабораторный сосуд с неизвестной жидкостью в вагоне обнаружил мужчина. Об этом сообщили машинисту. На ближайшей станции состав остановили. Людей вывели, а полицейские и пожарные приступили к осмотру поезда. В воздухе опасных веществ выявлено не было. Емкость с жидкостью направили на анализ в лабораторию.

В Германии из-за сосуда с неизвестной жидкостью эвакуировали пассажиров поезда-4

Вагон, где ее нашли,  отцепили, после чего поезд продолжил движение.

# Необычное # Фотофакт

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