В Германии из-за сосуда с неизвестной жидкостью эвакуировали пассажиров поезда

Лабораторный сосуд с неизвестной жидкостью в вагоне обнаружил мужчина. Об этом сообщили машинисту. На ближайшей станции состав остановили. Людей вывели, а полицейские и пожарные приступили к осмотру поезда. В воздухе опасных веществ выявлено не было. Емкость с жидкостью направили на анализ в лабораторию.