В Германии из-за сосуда с неизвестной жидкостью эвакуировали пассажиров поезда

Новости Германии. В немецком городе Ашаффенбург из-за подозрительного предмета эвакуировали пассажиров поезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. В немецком городе Ашаффенбург из-за подозрительного предмета эвакуировали пассажиров поезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лабораторный сосуд с неизвестной жидкостью в вагоне обнаружил мужчина. Об этом сообщили машинисту. На ближайшей станции состав остановили. Людей вывели, а полицейские и пожарные приступили к осмотру поезда. В воздухе опасных веществ выявлено не было. Емкость с жидкостью направили на анализ в лабораторию.
Вагон, где ее нашли, отцепили, после чего поезд продолжил движение.