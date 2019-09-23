Ремонт нефтеперерабатывающих заводов в Саудовской Аравии затянется на несколько месяцев

Новости Саудовской Аравии. Ремонт пострадавших в результате атаки нефтеперерабатывающих заводов в Саудовской Аравии может затянуться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Саудовской Аравии. Ремонт пострадавших в результате атаки нефтеперерабатывающих заводов в Саудовской Аравии может затянуться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее восстановить объекты планировалось за 10 недель, теперь же речь идет о нескольких месяцах.
Атака произошла 14 сентября. В результате добычу черного золота сократили вдвое, а его цены на мировом рынке значительно возросли.
При этом, несмотря на то что, ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, Саудовская Аравия и США продолжают расследование инцидента, подозревая в причастности к нему Иран. В отношении Исламской Республики Дональд Трамп уже ввел новые санкции.