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Ремонт нефтеперерабатывающих заводов в Саудовской Аравии затянется на несколько месяцев

23 сентября 2019 12:35
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Новости Саудовской Аравии. Ремонт пострадавших в результате атаки нефтеперерабатывающих заводов в Саудовской Аравии может затянуться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ремонт нефтеперерабатывающих заводов в Саудовской Аравии затянется на несколько месяцев-1

Ранее восстановить объекты планировалось за 10 недель, теперь же речь идет о нескольких месяцах.

Ремонт нефтеперерабатывающих заводов в Саудовской Аравии затянется на несколько месяцев-4

Атака произошла 14 сентября. В результате добычу черного золота сократили вдвое, а его цены на мировом рынке значительно возросли.

Ремонт нефтеперерабатывающих заводов в Саудовской Аравии затянется на несколько месяцев-7

При этом, несмотря на то что, ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, Саудовская Аравия и США продолжают расследование инцидента, подозревая в причастности к нему Иран. В отношении Исламской Республики Дональд Трамп уже ввел новые санкции.

# Международная политика # Фотофакт

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